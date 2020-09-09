Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, şehit tuğgenerale Allah'tan rahmet dilemiş, ailesine başsağlığı temennisinde bulunmuştur" denildi. - ANKARA