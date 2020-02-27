Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler Elibol ve Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.
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