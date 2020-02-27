Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler Elibol ve Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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