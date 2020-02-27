Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit olan askerler Şükrü Elibol ve Soner Enes Baykuş'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler Elibol ve Baykuş'un ailelerine başsağlığı diledi.