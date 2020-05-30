CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE MESAJI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.