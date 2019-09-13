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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı telefonu

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı telefonu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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