Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Şehrim 2023 Projesine" Övgü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın başkanlığında 30 büyükşehirde yürütülen "Şehrim 2023 Projesi"ni övdü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın başkanlığında 30 büyükşehirde yürütülen "Şehrim 2023 Projesi"ni övdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, "Şehrim 2023 Projesi" ile şehirlerin kültürden ekonomiye tüm yönleriyle analiz edildiğini belirtti.



Erdoğan, "Şehirlerimizin zayıf ve güçlü yanlarını ortaya koyduğumuz bu çalışmalar ışığında önümüzdeki dönemde belediyelerimizi değer üreten şehirler anlayışı ile yöneteceğiz." ifadesini kullandı.



Karaaslan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeye verdiği önemi son olarak Aday Tanıtım Toplantısı vesilesiyle ortaya koyduğunu dile getirdi.



Projenin önemine değinen Karaaslan, "Şehrim 2023 Projesi, 'benim şehrim' diyenlerin şehre dair aidiyetiyle beslenen, tıpkı ülkemizin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendi 2023 vizyonunu belirlediği, uzman ekiplerimiz ile şehirlilerin ve o şehirde yaşayanların sesine kulak verdiğimiz çok kapsamlı bir çalışmaydı." dedi.



Projeye 30 büyükşehirde akademisyenlerin, öğrencilerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, oda başkanlarının, engellilerin, kadınların ve toplumun her kesiminden yoğun katılım olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:



"Çevre, şehir ve kültür ana başlıkları üzerinden şehirlerimizi tüm yönleriyle masaya yatırdık. Bu buluşmalar neticesinde şehirlerimizin 2023 ve ötesiyle ilgili vizyonlarını ortaya koyan çok değerli bilgileri şehirlerimizi en iyi tanıyanlar olarak bizzat o şehirde yaşayanlardan topladık ve her şehre özel nihai raporlarımızı hazırladık, bunları belediye başkan adaylarımızla paylaşıyoruz. İnşallah yeni dönemde özenli çalışmalarımızın sonuçlarını büyük projeler olarak şehirlerimizde göreceğiz. Bu vesileyle projenin başlangıcından itibaren bizlere ufuk çizen, heyecanımıza ortak olan, Şehrim 2023 Projemizi sahiplendiğini daha ilk gün otobüslerimiz yola çıkarken direksiyona geçerek ortaya koyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın "CHP 72 Yıl Önce Hile Yaptı" Dediği Arslanköy, Hani Partiye Oy Veriyor?

Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde

Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu

AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu