Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Selahaddin-i Eyyubi" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Selahaddin-i Eyyubi" mesajı Açıklaması

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail işgalini meşrulaştıran, İsrail'in Kudüs'ü ve Filistin topraklarını ilhak planlarına onay veren, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını yok sayan her girişim, Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail işgalini meşrulaştıran, İsrail'in Kudüs'ü ve Filistin topraklarını ilhak planlarına onay veren, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını yok sayan her girişim, Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, HÜDA PAR tarafından düzenlenen Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu dolayısıyla Genel Başkan İshak Sağlam'a gönderdiği mesajda, Kudüs'ün ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi'yi ve kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini belirterek, "Selahaddin-i Eyyubi, 'Allah'ın evi esaret altındayken Selahaddin nasıl kendi evinde yatar.' diyen Kudüs aşığı büyük bir komutandı." hatırlatmasında bulundu.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Şark'ın en sevgili sultanı" olarak tarif ettiği Selahaddin Eyyubi'nin sadece Müslümanların kalbinde değil, adaleti, cesareti, merhameti ve kahramanlığı ile rakiplerinin nazarında da daima farklı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Selahaddin Eyyubi'nin bize en büyük emaneti Haçlı işgalinden kurtararak yeniden hürriyetine kavuşturduğu ikinci kıblemiz Kudüs'tür. Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran, tüm inanç mensupları için tekrar bir eman yurdu haline getiren de bizim ecdadımızdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde El Halil kapısına kazınan 'La İlahe İllallah, İbrahim Halilullah' ifadesi, medeniyetimizin Kudüs'e bakışının en güzel ifadesidir. Kudüs'e sahip çıkmak, ona gereken hürmeti, hassasiyeti göstermek her Müslüman'ın görevidir.

İsrail işgalini meşrulaştıran, İsrail'in Kudüs'ü ve Filistin topraklarını ilhak planlarına onay veren, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını yok sayan her girişim, Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir."

Erdoğan, "normalleşme" adımları altında bu tarz çabaların arttığı bir dönemde düzenlenen sempozyumun, Selahaddin Eyyubi'nin vasiyetine uygun şekilde, ümmetin saadeti ve Kudüs'ün geleceği açısından hayırlara vesile olmasını diledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 21:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Selahaddin-i Eyyubi' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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