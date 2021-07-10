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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Selahattin Demirtaş'a sert çıkış: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Selahattin Demirtaş'a sert çıkış: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi?

10.07.2021 14:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış programında Çözüm Süreci'yle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Çözüm sürecini biz başlattık ama biz sonlandırmadık" dedi. HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın grup toplantısındaki "Seni başkan yaptırmayacağız" sözünü hatırlatan Erdoğan, "Seçimlerde 'seni başkan yaptırmayacağız' diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü, duydunuz mu?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu.Çözüm süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Biz çözüm sürecini niye başlattık? Anneler ağlamasın dedik. Biz sonlandırmadık, HDP'nin gizli gündemi sonlandırdı. Samimiyetle başlattığımız süreci bunlar istismar etti" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"OHAL'İ KALDIRDIK MI? KALDIRDIK"

Sizler başkalarının evlatlarını dağa, ölüme gönderenleri biliyorsunuz. Halbuki Diyarbakır tarih boyunca hep medeniyet, barış, refah ve huzur şehri olmuştur. Bir zamanlar Türkiye'nin ilk 5 sanayi şehrinden biri Diyarbakır'dı. Sonra bölgeye bir terör felaketi çöktü. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya gelerek karşılaştığımız herkese "İktidara geldiğimizde bizden ne istiyorsunuz?" diye sordum. OHAL'i kaldırın dediler. OHAL'i kaldırdık mı? Kaldırdık. Biz ne dedik, ne yaptık. Onlar ne dediler, ne yaptılar? 2005'te size ne dediysek dün de oradaydık bugün de yarın da orada olacağız. Biz tüm samimiyetimizle barış, kardeşlik, çözüm, hak, özgürlük, demokrasi dedik. Sırtını size değil de PKK'ya dayayanlar size ne yaptı?

HDP'YE SERT SÖZLER

PKK terörü bu bölgenin başına gelmiş en büyük felakettir. Kürt kanlarını PKK dökmedi mi, köyleri PKK yakmadı mı? 13-14 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıran Kandil'dekiler değil mi? Bunlarda ne edep ne de namus var. KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Hangi demokraside, devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır? HDP demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanı ve istismarcısıdır.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' ÇIKIŞI

Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz. Evet, çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olamadık. HDP'nin gizli gündemi sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru, demokratik, hukuk düzeninde siyaset yapmayı düşünmediler. Diyarbakır'ı, Sur'u köstebekler gibi kazananlara 'siz ne yapıyorsunuz' demediler. Allah için söyler misiniz dünyada hangi devlet, demokrasi, adalet, vicdan bunlara müsaade eder. Dayatma, terör bunların ruhuna işlemiş. Ne diyorlar, 'Bizim PKK ile ilişkimiz yok' diyorlar. Bunların işi gücü yalan. Yanındaki ortağı CHP, onun da işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Yalandan mağduriyet, dışlanmışlık edebiyatı yapıyorlar.

"ASIL BUNLARI GÖREVDEN ALMAZSAK İHANET ETMİŞ OLURUZ"

Ankara, İstanbul, Edirne, Trabzon belediyesi hangi haklara sahipse hepsi bunlara da tanındı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kandil'in komiseri diye ne idüğü belirsiz birine hesaba çektirdiler. Bu ne idüğü belirsiz birine bodrumda tokatlattırdılar. Devletin görevlendirdiği kamu personeline kayyum diyenler, örgütün gönderdiği çapulcular karşısında bunlar hizmet etmediler mi? Asıl bunları görevden almazsak sizlere ihanet etmiş olurduk. Bunlar sadece slogan atar biz hizmet üretir, eser yaparız. Aramızdaki fark işte budur.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A İSİM VERMEDEN SERT ÇIKTI

Seçimlerde 'seni başkan yaptırmayacağız' diye ortalığı inletenlerin Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü, duydunuz mu? Tüm bu hıncın tek sebebi, aynı günlerde katledilen diğerleri gibi Yasin'in kendilerinden olmamasıdır. Bu zulme ortak olan herkes bu dünyada, öteki dünyada cezası mutlaka çekilecektir.

"BUNLARI GÖRDÜĞÜNÜZ HER YERDE YAKALARINA YAPIŞIN"

Anneler için samimiyetle başlattık, istismar edip yıktılar. Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile işbirliği yapıyorlar. Sizden ricam bunları gördünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun; çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi, bunu sorun. Suriye'de önünüze gelen herkesin apartı olma talimatını kimden aldınız bunu sorun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Selahattin Demirtaş'a sert çıkış: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi?

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Selahattin Demirtaş'a sert çıkış: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? - Son Dakika


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