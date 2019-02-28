Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e Tebrik
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i arayarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Senegal
Cumhurbaşkanı Sall'i arayarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü kutladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i arayarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir."
Senegal'de pazar günü düzenlenen 11. Cumhurbaşkanı seçiminin galibi Macky Sall olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:54 Kaynak: DHA
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