Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e Tebrik

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i arayarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e Tebrik, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i arayarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü kutladı. 

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i arayarak, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etmiştir."

Senegal'de pazar günü düzenlenen 11. Cumhurbaşkanı seçiminin galibi Macky Sall olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

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