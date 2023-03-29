Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren haber: Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiliyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren haber: Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiliyor

29.03.2023 13:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde ise nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, konuşmasının başlarında "Müjdemi paylaşmak istiyorum" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİĞE YÜZDE 15 İNDİRİM

Nisan ayında elektrikte indirime gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu yıl belediyelerimizin ve STK'larımızın Ramazan'a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Ramazan Bayramı'nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Eğitimden sağlığa hiçbir hizmetini eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın hayatlarını normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri yürüteceğiz. Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği inancıyla 85 milyon bir olarak mücadele edeceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken Türkiye Yüzyılı'ndan geri adım atmayacağız.

"MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Pazartesi günü Togg yöneticileri misafirimiz olacak. Togg 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Her başarının ardında böyle bir emek, büyük bir sabır ve gayret var. Pazartesi günü aracımızı teslim alacağız. Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemisine kadar savunma sanayi projelerini paylaşacağız. Arife günü Karadeniz gazının Filyos'a getirilmesi törenini yaparken müjdelerimiz de olacak.

"ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTINDA SEFERLER BAŞLAYACAK"

Madencilerimize güzel bir haberimiz var. Kamuya ve özel sektöre de görev yapan 11 bin madencimiz deprem bölgesinde çalışarak milletimizin gönlünü aldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak hem şükranlarımızı ifade edeceğiz hem de ekonomimize katkı sağlayacağız. Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlama heyecanını yaşayacağız. Güvenlik korucularımıza da müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesi sağlıyoruz.

"MİLLETİMİZİN İRADESİ YİNE GALİP GELECEK"

Bu ülkede her kesimin refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, herkesi bağrına basan biz olduk. 2002 seçimlerine tek başına iş başına diye girmiş milletimizin teveccühü ile göreve gelmiştik. 14 Mayıs'ta 20 yıllık eser ve hizmetlerimizle kayıpların telafisi kararlılığıyla milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz. Seçim süreci 10 Mart'ta aldığımız seçimlerin yenilenmesi kararından sonra YSK'nın belirlediği usullere göre ilerliyor. Önceki gün itibariyle cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK açıklamasına göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimize ve ferasetine güveniyoruz. Seçimlerin tamamında olduğu gibi kendisi ve ülkesinin geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bu sürecin sonucunda milletin iradesi yine galip gelecek.

"DİK DURACAĞIZ AMA DİKLENMEYECEĞİZ"

İnancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaleti koruyacak, soğukkanlılığı muhafaza edeceğiz. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarının içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın biz muhabbetin diliyle, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız. Bizim için sokaktaki her vatandaşımız ya ittifakıma oy veren ya da oy vermeye aday seçmendir. Türkiye büyük bir ailedir, 85 milyonun tamamı bu ailenin mümtaz birer ferdidir. Bu ülkeye eser kazandırmaktan, millete hizmet etmekten daha fazla gurur, bahtiyarlık, şan tanımıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde tüm Cumhurbaşkanı adaylardan, partilerden beklentimiz rekabetin ve mücadelenin çıtasını eser ve hizmet yarışının altına düşürmemektir.

"SEÇİMLERİ AT PAZARLIĞINA DÖNÜŞTÜRMEK PESPAYELİKTİR"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Terör örgütlerinin koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşru bir aktör gibi sunulmasını kabul etmiyoruz.

YORUMLAR (12)
  • alos : Olulturduğun TÜRKİYE 2 milyona ev, 1milyona araba, 500 e et, yetmedi 7500 sadaka. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Deniz Deniz: Kış bitti doğal gaza indirim neye yarar,seçimden sonra okkalı zam gelir yine. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • alos : Uzayda ev isteriz. Alabilirsek Togg un parasınıda sanırım torunlarımız öder. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren haber: Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiliyor - Son Dakika


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