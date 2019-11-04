Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şevket Kazan'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi.

Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazır bulundu.

Abdülhamit Gül, Şevket Kazan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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