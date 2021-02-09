Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigarayı bırakma çağrısı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesi ile tiryakilere sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Sevdiklerimizi değil sigarayı bırakalım" ifadelerini kullandı.