Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah ambargosuna Ruanda'lı yanıt
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Batılı ülkeleri eleştirdi, "Bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Batılı ülkeleri eleştirdi, "Bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:06
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