Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah ambargosuna Ruanda'lı yanıt
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah ambargosuna Ruanda'lı yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah ambargosuna Ruanda'lı yanıt

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Batılı ülkeleri eleştirdi, "Bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah ambargosuna Ruanda'lı yanıt, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Batılı ülkeleri eleştirdi, "Bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur" dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:06 
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