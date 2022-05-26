Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Grup Sivassspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Sivasspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.