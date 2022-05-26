Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik

26.05.2022 23:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor'u tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir Grup Sivassspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Sivasspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında "2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivasspor'a tebrik
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Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'a tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'a tebrik Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

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