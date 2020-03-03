Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofya'daki 3'lü zirveye ret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofya'daki 3'lü zirveye ret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofya'daki 3'lü zirveye ret

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Başkent Sofya'da Cuma günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de katılımıyla 3'lü bir zirvenin gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak sınırda Yunan askerlerinin vurduğu 2 göçmenin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofya'daki 3'lü zirveye ret, System.String[]

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Başkent Sofya'da Cuma günü Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de katılımıyla 3'lü bir zirvenin gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak sınırda Yunan askerlerinin vurduğu 2 göçmenin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermediğini ifade ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti. Kabul sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Borisov, "Perşembe günü Moskova'da gerçekleştireceğiniz ziyaret çerçevesinde Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde diplomatik çözümler bulacağınızı arzu ediyorum. Can kaybı yanı sıra yüzbinlerce göçmende sınırlarımıza doğru geliyor. Şahsınız nezdinde Türkiye'nin Bulgaristan sınırına yönelik Avrupa ile imzalanan anlaşmanın hükümlerini ve taahhütlerini yerine getirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu da Bulgaristan vatandaşlarına müsterih olmaları konusunu sağlıyor. Dolayısıyla bu taahhüdü bir kez daha teyit etmiş olduk. Buraya kadar iyi epey çaba harcadım. Sofya'da 3'lü ve daha büyük formatta bir toplantının gerçekleştirilmesi konusunda. Belki de başarabilirdik çünkü gerçekten mevkidaşlarımızın akil olmalarını her zaman güvendim. Tam o sırada öldürülen göçmenler konusunda bilgi geldi. Bazı benim mevkidaşlar sosyal medyada görüş paylaşmaktan çekinmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Cuma günü Sofya'ya gelmeye hazırdı. Fakat mevkidaşım Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermeyince tabi ki benim de böyle bir toplantı düzenleme niyetinden vazgeçirdi" dedi.

(İlker Turak/İHA)

Bulgaristan, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Inter Başkanı Steven Zhang'tan federasyon başkanına: Gördüğüm en karanlık palyaçosun
İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler UEFA'dan "koronovirüs takvimi" Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
14:40 Müslüm Gürses vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı
14:21 Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap
14:07 Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı
14:07 Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
13:42 Ünlü oyuncunun sütü neden kesildi? İşte cevabı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:17:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sofya'daki 3'lü zirveye ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]