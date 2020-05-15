- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırı ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.