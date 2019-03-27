Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medyada Sürpriz Program

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medyada Sürpriz Program

30 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın sadece sosyal medyadan takip edilebilecek sürpriz programları olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medyada Sürpriz Program, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın sadece sosyal medyadan takip edilebilecek sürpriz programları olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12.00'de Twitter, Facebook ve Instagram'da buluşalım" ifadelerini kullandı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:40 Kaynak: DHA

Twitter, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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