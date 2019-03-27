Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medyada Sürpriz Program
30 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın sadece sosyal medyadan takip edilebilecek sürpriz programları olduğunu açıkladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, yarın sadece sosyal medyadan takip edilebilecek sürpriz programları olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın sadece sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilecek sürpriz bir programımız olacak. 28 Mart Perşembe, saat 12.00'de Twitter, Facebook
ve Instagram
'da buluşalım" ifadelerini kullandı.
- Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:40 Kaynak: DHA
Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merak Uyandıran Sosyal Medya Paylaşımı
Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu