Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcu Daniyar İsmayilov'a Tebrik Telgrafı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Daniyar İsmayilov'a tebrik telgrafı gönderdi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:06 Kaynak: İHA
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!
Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok