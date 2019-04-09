Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcu Daniyar İsmayilov'a Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcu Daniyar İsmayilov'a Tebrik Telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Daniyar İsmayilov'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcu Daniyar İsmayilov'a Tebrik Telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Daniyar İsmayilov'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Daniyar İsmayilov'a tebrik telgrafı gönderdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:06 Kaynak: İHA

Politika
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