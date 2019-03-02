Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcu Elmaağaçlı'ya Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcu Elmaağaçlı'ya Tebrik

48 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Gizem Elmaağaçlı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcu Elmaağaçlı'ya Tebrik, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Gizem Elmaağaçlı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Elmağaçlı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan, telgrafında, Elmağaçlı'yı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanması dolayısıyla kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Avrupa, Güncel
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