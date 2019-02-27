Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporculara Tebrik Telgrafı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'a tebrik telgrafı gönderdi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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