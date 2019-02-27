Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporculara Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporculara Tebrik Telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporculara Tebrik Telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'a tebrik telgrafı gönderdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:55 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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