Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." vurgusu yapan Erdoğan, Bosna Hersek halkının, Srebrenitsa Soykırımı'nda yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acıların anlatıldığı videoyu da paylaştı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

"Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ve tüm dünyaya ulaşan haberler dolayısıyla tarifi mümkün olmayan acılar yaşadık. O gün sizler orada hangi sıkıntıları yaşadıysanız emin olun aynısını, üstelik de uzakta olmanın verdiği çaresizlikte burada bizler de yüreğimizde hissettik. Elbette bazı izler silinmiyor, bazı acıların telafisi olmuyor. Yitirilen gencecik fidanlar geri gelmiyor ama bizler dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı yücelten bir anlayışla istikbale bakmalı, umudu diri tutmalıyız.

Burada yaşanan acıların, çekilen çilelerin dünyanın başka hiçbir coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını diliyorum. Katliamda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve tüm Bosna Hersekli kardeşlerime başsağlığı diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Srebrenitsa, Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:57 Kaynak: AA

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