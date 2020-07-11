Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımının 25. yılı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımının 25. yılı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 25.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 25. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:33 Kaynak: AA
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