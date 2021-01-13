Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su tasarrufu açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su tasarrufu açıklaması

13.01.2021 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su tasarrufu açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından su tasarrufuna ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Telegram hesabından yaptığı ilk mesajın su meselesiyle alakalı olmasını istediğini belirterek, "Malumunuz, son haftalarda yağışlar maalesef zayıf seyrediyor. Adeta 100 yılda bir görülen bir kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor. Biz geçtiğimiz 18 yılda 600 baraj, 590 hidroelektrik santralı, 262 içme suyu tesisi ve daha birçok eser inşa ederek su kapasitemizi hemen her bölgemizde en üst seviyeye çıkardık. Bu alanda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Ancak mevcut kaynakların en iyi kullanımının asıl yolu, tasarruf ve bilinçli tüketimden geçiyor. Bu anlamda devlet-millet el ele, inşallah yağışların da artması temennisiyle bu zorlu dönemi aşacak, daha güçlü yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su tasarrufu açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız         
16:11
Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı         
15:45
Suriye uyruklu bir şahıs, iki ablasını bıçakladı Suriye uyruklu bir şahıs, iki ablasını bıçakladı         
15:35
Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı         
15:24
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Balıklar ölmesin diye, suyu çekilen şelaleye hortumla su veriyor Balıklar ölmesin diye, suyu çekilen şelaleye hortumla su veriyor         
13:11
Tutuklanan genç, karakolun tuvalet penceresinden atlayarak ayağını kırdı Tutuklanan genç, karakolun tuvalet penceresinden atlayarak ayağını kırdı         
12:35
Et ve kemik dolu çantanın bulunduğu olay yerinde bir çanta daha bulundu Et ve kemik dolu çantanın bulunduğu olay yerinde bir çanta daha bulundu         
12:24
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Telefonuna gönderdikleri isimsiz e-postaya tıklayan kadını, ele geçirdikleri özel fotoğraflarıyla tehdit ettiler Telefonuna gönderdikleri isimsiz e-postaya tıklayan kadını, ele geçirdikleri özel fotoğraflarıyla tehdit ettiler         
11:52
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı konuşulan arkadaşıyla bir araya geldi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı konuşulan arkadaşıyla bir araya geldi         
11:47
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 16:30:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su tasarrufu açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei