Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif'in oğlu Hafi Emre'ye vefatı dolayısıyla telefon etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif'in oğlu Hafi Emre'ye vefatı dolayısıyla telefon etti.

Erdoğan, Emre ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilediği ifade edildi. - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Arif Emre, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu Ameliyat sırasında hayatını kaybetti! Mide bulandıran olay otopside ortaya çıktı Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 19:21:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]