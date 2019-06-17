Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

51 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:10 Kaynak: DHA
Türkiye, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel
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