Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı
51 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:10 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
'in vefat yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye
Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."
- İstanbul
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