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Cumhurbaşkanı erdoğan'dan sümeyye boyacı'ya tebrik telefonu

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan sümeyye boyacı'ya tebrik telefonu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sümeyye Boyacı'yı Dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
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Erdoğan, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı ile telefonda görüştü
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