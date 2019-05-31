Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
, Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği
, Denizlispor
ve Gazişehir Gaziantep
'i kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
gelecek sezon Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Erdoğan, resmi Twitter
hesabından yayımladığı mesajda, "Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerimizi tebrik ediyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA
Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu
PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü
Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde!