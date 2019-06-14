Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye, İstanbul seçimleri ve vali tartışmasına ilişkin açıklamalar
Son Dakika Dünya Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye, İstanbul seçimleri ve vali tartışmasına ilişkin açıklamalar

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, İdlib'e ilişkin, "Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye, İstanbul seçimleri ve vali tartışmasına ilişkin açıklamalar, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Münbiç ile alakalı olarak sözünde durmadığını söyledi. Erdoğan, İstabul büyükşehir belediye başkan adaylarının yapacağı tartışmayı da 'son haftaya da ciddi bir ışık verecektir' şeklinde yorumladı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Erdoğan, İdlib'e ilişkin, "Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz." ifadelerini kullandı
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:53 
İdlib, Tacikistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, bedelli ücretini yüksek bulanlara seslendi: El insaf Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın! TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:18:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye, İstanbul seçimleri ve vali tartışmasına ilişkin açıklamalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]