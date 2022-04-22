Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'ya tebrik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'ya tebrik

22.04.2022 01:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah." ifadelerini kullandı.

Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım." dedi.

Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam." diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti.

Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin." karşılığını verdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle." temennilerine Kara'nın, "Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'ya tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'ya tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'ya tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'ya tebrik

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Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'ya tebrik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara'ya tebrik - Son Dakika
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