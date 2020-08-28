Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksi durağına ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksi durağına ziyaret

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Üsküdar'da bulunan bir taksi durağını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından Üsküdar'da güzergahı üzerinde bulunan NATO taksi durağını ziyaret etti. Aracından inen Erdoğan, burada taksicilerle sohbet ederek çay içti. Vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.