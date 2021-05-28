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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı Açıklaması

28.05.2021 20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iletisinde "Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuştu" başlığıyla paylaşılan görselde cami hakkındaki bilgiler yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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