Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tank Palet Fabrikası' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'nın durumuyla ilgili, "Arifiye'deki mevcut personelin tasviyesi oradaki personelin işinden, aşından edilmesi söz konusu değil. Burada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında herhangi bir eksilme olmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'nın durumuyla ilgili, "Arifiye'deki mevcut personelin tasviyesi oradaki personelin işinden, aşından edilmesi söz konusu değil. Burada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında herhangi bir eksilme olmayacaktır. Aldığımız kararın gayesi fabrikanın verimliliği, üretkenliği ve gücünü artırmaktır" dedi.



Karasu'da BMC'nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özel firmalar ile kamu kurumları ihtiyaca göre farklı ortaklıklar ile farklı işbirlikleri içerisinde modeller geliştirebiliyor. Devlet olarak asli görevimiz; 1. ufuk açmak, 2. ise AR-GE konularında gerekli destekleri vermektir. Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası konusunda Cumhurbaşkanlığı kararımızda bazı kesimler bu konuyu hemen istismar etmeye başladı. Türk savunma sanayinin temellerini atan vatan, millet aşıklarının milli projelerini sabote edenler şimdi aynı tavrı bizim çalışmalarımıza karşı sergiliyorlar" şeklinde konuştu.



Savunma sanayinin yıllarca bir avuç yabancıya verenlerin şimdi kendi politikalarını eleştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya verenler şimdi utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun başında da Türkiye'de ki adı ana muhalefet ama ana muhalefetten başka ne derseniz var, CHP çekiyor. Terör örgütleri ile aynı kaynaklardan beslenen CHP, ülkemizin menfaatine olan böylesine bir meselede yerli, milli tavır beklemiyoruz. Bunu beklemek çok büyük yanlıştır. 16 yıllık iktidarlık dönemimizde biz onlardan böyle bir şey görmedik ve göreceğimize inanmıyoruz. Tarihleri boyunca böyle bir şey olmadı zaten. İHA ve SİHA'lardan milletvekillerinin rahatsızlık duyduğu böyle bir partiden başka türlü davranış beklenemez. Ben şahsen Tank Palet Fabrikasında çalışan kardeşlerim başta olmak üzere hiç kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyor ve inanıyorum. Burada bir kaç hususun altını çizmekte fayda görüyorum; fabrikamızın satılması yalanını uydurarak böyle bir durum olmadığı halde buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola bugüne kadar girmemiştir, bundan sonra da girmez. CHP zihniyeti neyin satılacağını, neyin işletmeye açılacağını bu işlerden anlamaz" diye konuştu.



"Tank Palet fabrikasının verimliliği, üretkenliği ve gücünü artırmayı hedefliyor"



Kocaeli'nde bulunan Seka Kağıt Fabrikasını da özelleştirdikleri zaman da aynı tepkiye maruz kaldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seka Kağıt Fabrikasını özelleştirdiğimiz zaman o zaman ki genel başkanlarıyla birlikte eylemler yaptılar bende yanlış yaptıklarını söyledim. Biz çalışanları Kocaeli belediyesinde istihdam ettik, o dev makinelerin olduğu bölgeler bir müze haline dönüştürüldü. Bahçeler, açık alanlar Kocaeli'nin piknik alanları, mesire alanları haline geldi. Arifiye'deki mevcut personelin tasviyesi oradaki personelin işinden, aşından edilmesi söz konusu değil. Burada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında herhangi bir eksilme olmayacaktır. Aldığımız kararın gayesi fabrikanın verimliliği, üretkenliği ve gücünü artırmaktır. Şu anda bu yatırımı yapan BMC, Arifiye'nin işletmesini 25 yıllığına alan dev güçlü bir firmadır. Zira orada yapılacak olan işler, fabrika arazisinde ki her türlü taşınmazın mülkiyeti devlete aittir ve orada kalacaktır. Yeni yeni teknolojik yatırımlar yapılacak oraya. Bu tür yatırımları yapacak ve işletmeyi orada daha iyi hale getirebilecek bir firmaya karşı daha adım atılmadan, bu tür gösterilere girmek çok yanlış. Bu tür şeylere kusura bakmasınlar biz prim vermeyiz. Kaldı ki burada yapılan iş özelleştirme de değildir; işletme hakkının belli şartlar, belli süreler, belli kısıtlamalar karşılığında BMC'ye devredilmesidir. İşletmeyi devralacak firma mevcudu korumakla kalmayacak yeni yatırımlar ile fabrikayı daha da güçlendirecektir. İnşallah bu sürecin sonunda sadece işçilerimiz değil, silahlı kuvvetlerimiz ve milletimiz de kazançlı çıkacaktır. Kaybeden ise sadece ve sadece yalan, kışkırtma ve iftira üzerinden siyaset yapmaya çalışan kifayetsizler olacaktır" şeklinde konuştu.



"Son 16 yılda savunma sanayi başta olmak üzere önemli başarılara imza attık"



Erdoğan son olarak, "Son 16 yılda savunma sanayi başta olmak üzere tarihi nitelikte önemli başarılara imza atan ülkemiz 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda kutlu yolculuğunu sürdürmekte kararlıdır. Ülkemizin en prestijli markalarından olan BMC gibi firmaların desteğiyle bu hedeflere kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Bu markalar bizim için önem arz ediyor. Buralarda gerçekleşen yatırımlarla çok daha farklı, çok daha güçlü şekilde inşallah ordumuza yardımcı olacağız. İnşallah önümüzde ki yıllarda da BMC başarılarla isminden söz ettirmeyi de sürdürecektir. Arifiye'deki yanlışlar içerisine girenler içinde sesleniyorum. Burada dev bir yatırım daha yapılıyor, burası bütünüyle bittiğinde 10 bine varan bir istihdamı sağlayacak. Böyle bir adımı atan markanın kalkıp orada işçilerin önünü kesmesi mümkün olur mu? Lütfen bu tür yanlışlara kimse girmesin, bunu Sakaryalı'da zaten affetmez" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından İzmir'e canlı bağlantı yapılarak fabrikanın açılışı gerçekleştirildi, Sakarya'daki fabrikanın da temeli atıldı. - SAKARYA

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