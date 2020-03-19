Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart 2020 tarihinde Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca PKK'lı teröristlerce atılan roket nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Turan'ın ailesine başsağlığı diledi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:25 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli