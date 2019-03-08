Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Telefonu

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Politika
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