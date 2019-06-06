Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pelit Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:50 Kaynak: AA
, Pelit
Pastaneleri'nin sahibi Selahattin Ayan'a taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, eşi Afife Ayan'ın vefatı dolayısıyla Pelit Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ayan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi. Başsağlığı temennisinde bulunan Erdoğan, merhume için dua etti.
Merhume Afife Ayan'ın cenazesi, Üsküdar
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Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
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