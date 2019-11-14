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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

6 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrikİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda maçının ardından A Milli Futbol Takımı'nı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile ekibini, soyunma odasına inerek tebrik etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda maçının ardından A Milli Futbol Takımı'nı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile ekibini, soyunma odasına inerek tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 0-0'lık sonucun ardından Euro 2020'ye katılma hakkı kazanan millileri soyunma odasında tebrik etti. Alınan sonucun ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kurmaylarıyla birlikte milli takımın soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş ve takımı tebrik ettikten sonra stattan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzlanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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