- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda maçının ardından A Milli Futbol Takımı'nı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile ekibini, soyunma odasına inerek tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 0-0'lık sonucun ardından Euro 2020'ye katılma hakkı kazanan millileri soyunma odasında tebrik etti. Alınan sonucun ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kurmaylarıyla birlikte milli takımın soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş ve takımı tebrik ettikten sonra stattan ayrıldı.