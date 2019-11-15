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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda maçının ardından A Milli Futbol Takımı'nı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile ekibini, soyunma odasına inerek tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda maçının ardından A Milli Futbol Takımı'nı ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile ekibini, soyunma odasına inerek tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 0-0'lık sonucun ardından Euro 2020'ye katılma hakkı kazanan millileri soyunma odasında tebrik etti. Alınan sonucun ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve kurmaylarıyla birlikte milli takımın soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş ve takımı tebrik ettikten sonra stattan ayrıldı.

(İHA)

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Şenol Güneş, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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