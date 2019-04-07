Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı
52 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan'ı kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:04 Kaynak: AA
Şaziye Erdoğan, Altın Madalya Kazandı
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