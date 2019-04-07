Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

52 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:04 Kaynak: AA

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