Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya veSüleyman Atlı'yı kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:38 Kaynak: AA
, Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya ve Süleyman Atlı
'yı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Kaya ve Atlı'ya birer tebrik telgrafı gönderdi.
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