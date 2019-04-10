Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya veSüleyman Atlı'yı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya ve

Süleyman Atlı'yı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Kaya ve Atlı'ya birer tebrik telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:38 Kaynak: AA
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