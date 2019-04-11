Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: AA
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