Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik Telgrafı
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: AA
, Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.
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