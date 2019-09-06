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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a tebrik telgrafı gönderdi.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şunları söyledi; "Balıkesir İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Balıkesir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum"

(Hüseyin Tokmak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:55 Kaynak: İHA
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