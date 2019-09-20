Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da Atatürk Havalimanı'na davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, duyurusunda, geçen yıl katıldığı festivalden bir fotoğrafını da paylaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanında gerçekleştiriliyor.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
İstanbul'da Pazar günü bu yollar kapalı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum Ekrem İmamoğlu'ndan Neslican Tay mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:53:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]