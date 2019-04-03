Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekvando Genç Kadın Milli Takımına Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekvando Genç Kadın Milli Takımına Tebrik

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekvando Genç Kadın Milli Takımına Tebrik, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda, Genç Kadın Milli Takımımızın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:12 Kaynak: İHA

Genç, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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