Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekvando Genç Kadın Milli Takımına Tebrik
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,, 14. Avrupa
Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Genç
Kadın Milli Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda, Genç Kadın Milli Takımımızın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin
'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:12 Kaynak: İHA
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