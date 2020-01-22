Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı nedeniyle TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:36 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı nedeniyle TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" denildi.
Haber: ANKARA,
Son Dakika EŞİ EZİYETİ GÖRÜNTÜLEDİ,OĞLU ANNESİNİ ŞİKAYET ETTİ İnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! İmza atılan sözleşmelerin bir nüshasını alın BM açıkladı: Suudi Prens, Bezos'un telefonunun hacklenmesine karışmış olabilir Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı