Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden terör, açlık, küresel ısınma gibi problemleri çözme kabiliyetini giderek kaybediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile başlattığımız süreci çok yakın bir zamanda farklı bir aşamaya geçireceğiz. S-400 konusunu Türkiye için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetli görmüyoruz. AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Irak Türkmenlerinin daima yanında olacağız. Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi. PKK denilen çıban başını Irak topraklarından çıkartıp atmakta kararlıyız. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin haklarının korunmasıyla mümkündür" dedi.
(İHA)
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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