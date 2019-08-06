Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden terör, açlık, küresel ısınma gibi problemleri çözme kabiliyetini giderek kaybediyor. Fırat
Kalkanı ve Zeytin
Dalı ile başlattığımız süreci çok yakın bir zamanda farklı bir aşamaya geçireceğiz. S-400 konusunu Türkiye
için kriz haline dönüştürülmesini iyi niyetli görmüyoruz. AB, küresel bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Irak
Türkmenlerinin daima yanında olacağız. Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi. PKK
denilen çıban başını Irak topraklarından çıkartıp atmakta kararlıyız. Kıbrıs
ve Doğu Akdeniz
'de istikrar ancak Türkiye ve KKTC'nin haklarının korunmasıyla mümkündür" dedi.
(İHA)