Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına sürpriz ziyaretinde askerlerle sohbet ederek, tezkeresine 10 gün kalan askere kalemini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına sürpriz ziyaretinde askerlerle sohbet ederek, tezkeresine 10 gün kalan askere kalemini hediye etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninin ardından İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, burada vatani görevini ifa eden askerlerle sohbet ederek, Lojistik Destek Taburu'nda tezkeresine 10 gün kalan bir askere kalemini hediye etti. - İSTANBUL

Marmara Üniversitesi, Maltepe, Maliye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:07 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
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