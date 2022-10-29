Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasının açılışına katılan muhalif parti liderlerine teşekkür - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasının açılışına katılan muhalif parti liderlerine teşekkür

29.10.2022 21:00

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Bursa Gemlik fabrikasının açılışına Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında iki lidere teşekkür etti.

Türkiye'nin dört gözle beklediği gün geldi çattı. Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildi. Seri üretimi yapılacak olan Togg, 2023'ün ilk aylarında yollarda olacak.

KÜRSÜYE TOGG İLE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşku içerisinde banttan aldığı Togg ile fabrika içerisinde bir tur attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togg'a büyük ilgi gösterilirken Cumhurbaşkanı daha sonra Togg'la birlikte kürsüye geldi.

Togg'un açılışına iki muhalif parti lideri katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden teşekkür etti

İKİ LİDERE TEŞEKKÜR ETTİ

Togg fabrikasının açılışına MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'nin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bu iki lidere teşekkür etti.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasının açılışına katılan muhalif parti liderlerine teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasının açılışına katılan muhalif parti liderlerine teşekkür - Son Dakika
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