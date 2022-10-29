Türkiye'nin dört gözle beklediği gün geldi çattı. Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan fabrikasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildi. Seri üretimi yapılacak olan Togg, 2023'ün ilk aylarında yollarda olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşku içerisinde banttan aldığı Togg ile fabrika içerisinde bir tur attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togg'a büyük ilgi gösterilirken Cumhurbaşkanı daha sonra Togg'la birlikte kürsüye geldi.
Togg fabrikasının açılışına MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'nin yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bu iki lidere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasının açılışına katılan muhalif parti liderlerine teşekkür - Son Dakika