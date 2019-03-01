Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topaloğlu'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topaloğlu'na Tebrik

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topaloğlu'na Tebrik, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Topaloğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Topaloğlu'nu kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Politika
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