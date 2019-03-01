Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topaloğlu'na Tebrik
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Makaralı Yay Genç
Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye
Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu
'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Topaloğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan, 2019 Avrupa
Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Topaloğlu'nu kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:06 Kaynak: AA
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