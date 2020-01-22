CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "TOPRAK DEDE" İÇİN TAZİYE TELEFONU - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'TOPRAK DEDE' İÇİN TAZİYE TELEFONU - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "TOPRAK DEDE" İÇİN TAZİYE TELEFONU

6 saat önce

İstanbul DHA Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

İstanbul DHA

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Hayrettin Karaca, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:18 Kaynak: DHA
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