Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması

30.01.2022 17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını demokrasimiz adına çok tehlikeli gördüklerini belirterek "Ülkemizde görevlendirilen büyükelçilerin özellikle muhalefet tarafından arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını demokrasimiz adına çok tehlikeli gördüklerini belirterek "Ülkemizde görevlendirilen büyükelçilerin özellikle muhalefet tarafından arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim bir durumdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ülkeye dair ne bir hayalleri ne de milletin sıkıntılara çözüm bulmak gibi niyetleri olduğunu söyledi. Erdoğan, "Sadece istismar etmenin, çamur atmanın, bahane bulmanın milletin aklıyla alay etmenin peşindeler. Biz Türkiye'yi kalkındırmanın daha da güçlendirmenin mücadelesini verirken, onlar gündelik meselelerin ardına takılıp kalıyorlar. Biz Türkiye'nin uluslararası itibarını daha üst seviyelere taşımak için gayret gösterirken onlar yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Biz milletimizi her alanda hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya çalışırken, onlar Ankara'da kimin nerede nasıl oturacağının kavgasını veriyorlar. Biz proje üretirken, icraat yaparken, milletimizin derdine derman ararken, onlar sadece ve sadece iftira beşinde koşuyor, çamur atıyor. Ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını belge zannedip devletin kurumlarını kötülemekten, ülkemizin vizyon projelerine çamur atmaktan başka yol ve yöntem bilmiyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, ahlaksızlık, beceriksizlik, hırsızlık had safhaya çıkmışken, bu rezilliklerle yüzleşmek yerine asılsız iddia ve ithamlarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bunların yalanlarını yüzlerine çarpmaktan mahkemeye salonlarında iftiralarını çürütmekten bıktık. Ama bay Kemal ve yoldaşları yandaşları her gün yeni bir yalanla rezil olmaktan hiç usanmadılar" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN KAYBETMESİ PAHASINA GELECEK HESAPLARI YAPILMASINI AHLAKİ DE İNSANİ DE BULMUYORUZ"

"AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak kendi siyasi ikbalini ülkenin ve milletin menfaatlerinin üstünden gören bir siyaset anlayışını kabul etmiyoruz" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kaybetmesi pahasına gelecek hesapları yapılmasını ahlaki de insani de bulmuyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerinin kapısında aranmasını demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz. Kendi milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için ülkemize görevlendirilen büyükelçilerin özellikle muhalefet tarafından arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim bir durumdur. Hele hele ağızlarını her açtıklarında 'Atatürk'ün partisiyiz' diye övünenlerin siyasi geleceklerini dış güçlerin icazetine, yardımına, ihsanına bağlaması gerçekten utanç vericidir. Türkiye'yi ve Türk demokrasisini böyle bir duruma düşürmeye kimsenin, hiçbir siyasetçinin hakkı yoktur. İstiklal ve istikbali uğrunda gencecik evlatlarını Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda şehit veren bir millete böyle bir zilleti kimse reva göremez. CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermeleri içinde debelendikleri bu zillet çukurundan kurtulmanın yollarını aramalıdır. CHP'ye oy vermiş gazinin hürmetine bu partiye destek olmuş tüm vatandaşlarımızda bizimle aynı beklentide olduğunu biliyorum. Zira bay Kemal'in elinde CHP'nin rotasını tamamen kaybetmesi millet ve memleket düşmanlarının aparatı haline gelmesi en çok CHP'li seçmeni rencide ediyor. Gazinin partisi diyerek oy verdikleri partinin batı mühitleri cemiyetine dönüşmesi milli meselelerinin hiçbirinde onurlu bir duruş sergileyememesi en fazla onların başını yere eğdiriyor. Bay Kemal ve yoldaşlarının iş bilmezliğinden, beceriksizliğinden, her gün bir yenisi patlayan skandallarından CHP'lilerde biz nasıl rahatsız oluyorsak onlar da rahatsız oluyorlar. Çünkü bu ilkesizlik, bu omurgasızlık ne Türk demokrasisine ne de siyaset müessesine ne de Gazi meclisimizin haysiyetine asla yakışmıyor. İnşallah 2023 seçimlerinin Türk siyasetinin yanı sıra CHP'nin de bu kamburdan kurtuluşuna vesile olacağına inanıyorum."

(Ozan Köse - Ersen Küçük - Gökmen Şahin/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet, Türkiye, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması - Son Dakika


20 yıl önce "öldü" diye selası verilen kadın, 121. yaş gününü kutladı 20 yıl önce "öldü" diye selası verilen kadın, 121. yaş gününü kutladı         
17:52
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16

Son Dakika Haberleri
17:51 Seçim hattı kızışıyor! HDP üçüncü ittifak için ilk yaptı
17:15 Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı
17:15 Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal
17:03 Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyüleyen anlar: Tarihi bir gündeyiz
17:02 İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama!
16:59 Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
16:41 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!
16:20 Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu
16:21 Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı
16:15 Kıbrıs Türk'ü oyuncu kendisine gelen teklifi yıllar sonra açıkladı: Önünde karısıyla cinsel ilişkiye girmem için 15 bin euro teklif etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 17:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da demokrasi açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement