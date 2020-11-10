Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump'a mesaj - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump'a mesaj

10.11.2020 21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump'a mesaj, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanlık Seçimi'ni kaybeden mevcut Başkan Donald Trump'a mesaj göndererek, Türkiye- ABD ilişkilerinin gelişiminde ortaya koyduğu vizyon için teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanlık Seçimi'ni kaybeden mevcut Başkan Donald Trump'a mesaj göndererek, Türkiye- ABD ilişkilerinin gelişiminde ortaya koyduğu vizyon için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a gönderdiği mesajda, seçimlerin, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye- ABD ilişkilerinin gelişimi için Trump'a teşekkür eden Erdoğan, "Resmi seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye- ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim. Bu vesileyle her zamanki sıcak dostluğunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür eder, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletirim" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Trump'a mesaj - Son Dakika


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